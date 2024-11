Spettacolo.periodicodaily.com - PFM Ritorna in Tour, Scopri “PFM canta De André”

In seguito al sold out in ogni tappa delestivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà innei teatri da sabato 16 novembre con “PFMDe”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grandeutore genovese.PFM Torna nei Teatri, Dopo il Sold Out Estivo, Ecco “PFMDe”Dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa delestivo, la PFM – Premiata Forneria Marconi è pronta a tornare sul palcoscenico, questa volta in forma teatrale. Dal 16 novembre, i fan di sempre potranno rivivere l’emozione della musica dal vivo con “PFMDe”, una celebrazione del legame storico tra la band e il leggendarioutore genovese.La Nuova Formazione sul PalcoIn questa edizione invernale del, ci sarà un importante cambio di guardia alla chitarra.