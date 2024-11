Ilrestodelcarlino.it - Morte di Andreea, frasi choc sul diario: “Miserabile, ammazzati”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jesi (Ancona), 15 novembre 2024 - “Sei una, handicappata: mi fai far litigare con tutti., non ho più nessun sentimento per te.. Quanto sei misera. Mi fai pietà. Sei passata dallo schifo alla pietà. Non sei niente. Ammazzate va! Mi viene da vomitare solo a guardarti in faccia. Mi dispiace perché una volta ti ho voluto bene. Anzi non ti ho voluto mai bene perché sei una m**a”. Sono alcune delletrovate dagli inquirenti suldiRabciuc, la 27enne scomparsa nel nulla all’alba del 12 marzo 2022 da un casolare nelle campagne tra Moie e Montecarotto e trovata cadavere quasi due anni dopo. Per sua mamma Georgeta, sarebbe stato Simone Gresti, unico indagato per ladella ragazza (le indagini della Procura sono appena state chiuse), a costringerla a scrivere quellenel