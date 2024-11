361magazine.com - Marina La Rosa, da La Talpa al GF e le serie tv: la fama, i soldi e le denunce mai partite…

Laattualmente è una concorrente de La. In passato ha iniziato con Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi ma anchetv per poi dire basta. Le sue parole a OggiLaha scelto in passato di staccarsi dal mondo dello spettacolo, almeno per un periodo, pare che a convincerla sia stata la suada “gatta morta” che la precedeva provocandole delle situazioni strane, mai denunciate. “Chi mi avrebbe creduta?”. Su Oggi la sua intervista dovesi racconta dopo Il Grande Fratello e lache ne è conseguita.Laè attualmente una concorrente del programma di Canale 5 diretto da Diletta Leotta La.I guadagni per un’apparizione in discoteca? Sì, sino a 50 milioni di lire ad ogni apparizione ha raccontato al giornale Oggi: “Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi.