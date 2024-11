Laprimapagina.it - Marina di Leporano. Salvatore Dettori ha confessato di avere ucciso la madre Silvana La Rocca

Leggi su Laprimapagina.it

“Ho strappato il cuore della mamma”, ha ammessoai Carabinieri che l’avevano fermato per omicidio volontario. Il caddiLaera stato trovato riverso in una pozza di sangue all’interno di un’auto parcheggiata nel cortile di una villa. Sul corpo della donna di 73 anni, insegnante in pensione, erano state rivenute ferite procurate con un’arma da taglio. Durante l’interrogatorio, l’uomo di 46 anni ha ammesso diaccoltellato lae di essere fuggito.hadilaLa, adi(Taranto).Le indagini hanno delineato il quadro in cui è avvenuto il femminicidio. Ci sarebbero stati rapporti conflittuali traLae il figlio primogenito, ex ufficiale di, determinati in particolare dalla sua precaria situazione economica.