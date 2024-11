Tpi.it - Lost in election: il ritorno di Trump è la fine delle lotte per i diritti sociali e civili negli Usa?

Il 5 novembreStati Uniti, oltre alle presidenziali, si è votato per ampliare le tutele per le donne che scelgono di interrompere una gravidanza, sull’uso della marijuana ricreativa e diverse altre materie. Sull’aborto sette Stati su dieci hanno votato a favore. Chefaranno le battaglie al centro di questi referendum con la rielezione di? Basteranno le spinte dei movimenti a garantire una stagione di?L’ora della resistenza«Ma quali movimenti?», risponde a TPI Alessandro Portelli, storico, già professore di letteratura angloamericana. «Registro un sensibile ma non travolgente recupero del movimento sindacale ma non vedo realtà organizzate e di massa capaci di attrarre consenso. Anche il votodonne non è andato come si voleva sperare. Non esiste nessuna opposizione reale, che lasci il segno.