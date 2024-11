Lo Stade de France è quasi vuoto perché il video sembra mostrare una presunta rissa sugli spalti

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 00:34:02 Il web non parla d’altro:La partita della Nations League in casa contro Israele è stata guardata da unode, secondo quanto riferito, “”, con filmati chevanoun presunto alterco tra un gruppo di “circa 50 persone” e una bandiera israeliana coinvolta.Circa 400 manifestanti filo-palestinesi si sono radunati fuori dallo stadio, secondo GFFN, che ha condiviso una foto tramite l’autore Tariq Panja che mostra un gran numero di posti vuoti nello stadio da 80.000 posti.Il pubblico stimato era di circa 20.000 persone, ha detto Foot Mercato, aggiungendo: “Questo è il pubblico più basso nella storia dello stadio Saint-Denis per una partita dei Bleus.“Questa situazione si spiega con il contesto geopolitico teso e con il rafforzamento delle misure di sicurezza, con la mobilitazione di oltre 4.