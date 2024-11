Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: serve un’impresa al russo per sfidare Sinner in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:21 Norvegese che non si sarebbe mai aspettato di avere un match point tale sulla racchetta per accedere inalla vigilia. La vittoria incredibile contro Alcaraz all’esordio è stata il “la” per il torneo del norvegese. Ricordiamo che, qualora completasse l’impresa, chiuderebbe l’anno quantomeno al numero 6 del mondo.20:15 Anon perdere con uno scarto maggiore di 6 game per prenotare la serata di domani controin. Si gioca chiaramente anche per 200 punti ATP e per circa 300 mila dollari di premi.20:08 Mancano circa 20? alla sfida serale del gruppo John Newcombe tra Caspere Andrey, partita che completerà il quadro delle semifinali delle ATP!16.41 In questa situazioneha grandi possibilità per approdare in, dovendo ottenere nel computo della partita contro ilalmeno 7 game.