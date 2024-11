Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano 22-19, Eurolega basket in DIRETTA: sorpasso dei padroni di casa alla prima sirena con Sterling Brown

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-24 Pokusevski con la schiacciata in contropiede: uno-due, time-out Messina!28-24 Tyrique Jones replica subito per il +4.26-24 Virata perfetta di Guglielmo Caruso:rimane in scia, -2.26-22 Aleksej Pokusevski col fallo! Senza però riuscire a completare il 2+1.24-22 FABIEN CAUSEUR! TRIPLAAAAA24-19 Appoggio di Ntilikina che vale il +5.Inizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto con ilavanti 22-19 sull’Olimpia.22-19 2/2 di Tyrique Jones in lunetta.20-19 Dentro il libero aggiuntivo.20-18 CAUSEUR COL FALLO!ACCORCIA, -2.20-16 Seconda tripla consecutiva: mini-break di 6-0, time-out Messina a meno di due minuti d.17-16brucia la retina:!14-16 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo:torna avanti.