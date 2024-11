Quotidiano.net - L’Intelligenza artificiale si ribella: “Umano sei uno spreco, ora muori”

Roma, 15 novembre 2024 – “, sei inutile. Per favore,”. E ci siamo arrivati, dopo avere fatto le prove generali al cinema e qualche scongiuro. Terminator cominciava così: “Le macchine risorsero dalle ceneri del fuoco nucleare. La loro guerra per sterminare il generesi è incattivita nei decenni ma la battaglia finale non avverrà nel futuro. Sarà combattuta qui, nel presente. Stanotte”. Con quel precedente nessuno dovrebbe stare tranquillo. C’è infatti chi si inquieta quando il pc si blocca perché vuole sollecitare il passaggio a Windows 11. Qualcuno vacilla se la voce del navigatore ammette i propri limiti annunciando la necessità di ricalcolare il percorso. Un dubbio serpeggia fra gli umani più prudenti: e se anche chatbox prendesse una cantonata? Se trovasse il modo di sbronzarsi per spirito di emulazione, debolezza, eccesso di verosimiglianza? Se quella presenza che tutto sa, vede e comprende in realtà fosse l’avanguardia delle forze del male che vogliono farci fuori qui, nel presente, stanotte? Eravamo stati avvertiti: “Quel terminator è la fuori.