Davidemaggio.it - La talpa non vince nulla

Leggi su Davidemaggio.it

E’ cambiato tutto a La: studio, location, conduzione, rete e pure regolamento. E, se non le avete ancora capite, ecco quali sono le nuove regole. Innanzitutto, la mancata diretta ha giocoforza determinato l’assenza del sospettato del pubblico da mandare al test finale insieme al sospettato del gruppo.Il regolamento de La4Il test finale per tuttiIl test finale de La2024 è per tutti (asta per l’immunità permettendo). Così facendo il momento diventa meno indicativo per capire l’identità dellarispetto al test a due in cui chi rimane in gioco automaticamente ha maggiori possibilità di essere il sabotatore.Lanon ha montepremiMa la differenza principale del regolamento è che lanon. Una volta c’era il bottino dellache si alimentava con le mancate vittorie del gruppo nelle prove o con le decurtazioni del montepremi a seguito di penalità.