La piazza dell’acqua. Una “diga“ al Tribunale

Più attenzione all’acqua e al verde, e a tutti quei fenomeni climatici e ambientali che chiamano in causa, a volte con conseguenze nefaste, queste due essenziali risorse naturali. Sono le finalità del bando “Monza&Co– Green and Blue transition“, progettato e finanziato insieme a Fondazione Cariplo (per 1,6 milioni di euro), e giunto ad approvazione ieri in Consiglio comunale. Tra le diverse azioni previste, colpiscono alcuni interventi innovativi come l’utilizzo di due pozzi di prima falda per il lavaggio delle strade cittadine (a Libertà e in via della Birona, nel quartiere Cazzaniga), e la creazione di unainGaribaldi. Ci sarà poi un serio lavoro di monitoraggio dei rischi legati all’ambiente e al clima in città – con una mappatura di tutto il territorio cittadino che segnalerà le zone più a rischio di fenomeni climatico-ambientali pericolosi –, e l’installazione di 7 nuove centraline meteo nel Parco di Monza (per l’esattezza 5 nell’area del Parco in gestione a Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, 1 in Autodromo, e 1 al Golf club), che si aggiungeranno alle 2 già in funzione (una in Cascina Fontana, e l’altra nell’area sud).