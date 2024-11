Ultimouomo.com - Joe Mazzulla ha spianato la strada ai Boston Celtics

«Guardate questa ridicola narrazione che la gente usa, perché così è semplice: “cacciatore contro preda”, giusto?». Così ha esordito Joeal media day, la giornata che inaugura la stagione NBA. Dietro di lui, sulla parete, si alternano immagini di predatori, come draghi di Komodo e orche: «Prendi il leone: la gente pensa che un leone non sia mai cacciato. Ma se abbassa la guardia, se trova un'oasi dove ci sono degli ippopotami e abbassa la guardia e va a bere, un ippopotamo cercherà di attaccarlo». Gli si illuminano gli occhi quando arriva alla morale: «Quindi, c'è una situazione in cui, sì, puoi sentirti il più duro o il migliore o il più feroce, ma in qualsiasi momento, se non sei vigile, potresti morire».Una metafora riferita ai suoicampioni in carica, che non ha stupito più di tanto i giornalisti presenti, consapevoli della tendenza dialla frase a effetto.