Inflazione risale a ottobre +09% Prezzi carrello della spesa accelerano

(Adnkronos) – A2024l’in Italia. L’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato infatti una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente), confermando la stima preliminare, comunica Istat. “A– fa sapere l’Istituto – l’a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale”. La lieve accelerazione del tasso d’riflette principalmente l’andamento deidei Beni alimentari non lavorati (da +0,3% a +3,4%) e, in misura minore, l’attenuazioneflessione deidei Beni energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%) e l’accelerazione degli Alimentari lavorati (da +1,5% a +1,7%) e deidei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +3,0%).