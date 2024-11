Ilfattoquotidiano.it - Il wheelchair tennis alle Atp Finals: così la racchetta diventa inclusione. “Stiamo testimoniando che giocare insieme si può”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè di tutti e per tutti. Lo sport che in Italia sta conoscendo un boom di popolarità grazie a Jannik Sinner, puòre anche un importante veicolo di inclusività. Lo dimostrano gli scambi andati in scena venerdì pomeriggio durante le Nitto Atp, nel campo dinamento all’interno dell’Inalpi Arena. Intesa Sanpaolo e la Federazione Italianae Padel (Fitp) hanno organizzato un’esibizione die una prova di questo sport per il pubblico. Una dimostrazione pratica di come tutti possano avvicinarsi ale lapossare un mezzo di.Ilin carrozzina in Italia esiste da oltre 30 anni: si può praticare su qualsiasi superficie e può consentire anche a un atleta normodotato dicontro unta in carrozzina.