Tpi.it - Il crollo dell’ordine mondiale nucleare e il ritorno di Donald Trump

Leggi su Tpi.it

Mancano 90 secondi a mezzanotte. La guerra in Ucraina, l’escalation in Medio Oriente e le tensioni tra Cina e Stati Uniti avrebbero spinto il rischio di una «catastrofe globale» a livelli senza precedenti. A dare una misura di questo pericolo è il celebre Orologio dell’apocalisse del Bulletin of the Atomic Scientists, fondato nel 1945 da fisici come Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer che volevano denunciare le minacce poste dalle armi atomiche. Secondo il Science and Security Board della rivista, il rischio di una catastrofe causata dall’uomo non è mai stato così alto. Da qui la decisione di portare per la prima volta le lancette a un minuto e mezzo dalla mezzanotte, annunciata a gennaio 2023, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, e confermata un anno dopo.A preoccupare gli esperti, oltre alle guerre e alle tensioni crescenti, è il riarmo delle tre principali potenze nucleari, Stati Uniti, Russia e Cina, che stanno investendo nell’ampliamento o nell’ammodernamento degli arsenali nucleari, accrescendo così il pericolo «di una guerraper errore o calcolo errato».