Lanazione.it - Il Comune di Cascina stanzia 70mila euro per la Tari per i cittadini in difficoltà

Leggi su Lanazione.it

, 15 novembre 2024 - L’amministrazione comunale cascinese hato la somma di 70.000per il capitolo “Fondo a sostegno deiin” nel Bilancio 2024, per erogare contributi economici ad integrazione della spesa relativa all’utenza domestica della tassa dei rifiuti effettivamente pagata nell’anno 2024. C’è tempo fino al 16 dicembre 2024 per la presentazione delle domande esclusivamente on-line, con SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei Servizi (tessera sania), direttamente sul sito deldi(https://.sicare.it/sicare/benvenuto.php). Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www..pi.it/it/page/ffa-sui-rifiuti-. L’agevolazione riguarda esclusivamente l’abitazione di residenza e occorre essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinario o corrente, senza omissioni/difformità, con valore fino a 18.