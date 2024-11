Sport.quotidiano.net - Hamrin 90, un documentario e un Pegaso per ricordare il grande campione svedese

Firenze, 15 novembre 2024 – Appuntamento sabato 16 novembre alle 10.30, nella sala Beghi a Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze, con la proiezione deldi 35 minuti dal titolo “Kurt, l’Uccellino dalle piume viola”. A realizzarlo sono stati, in occasione dei 90 anni dalla nascita del(scomparso nel febbraio scorso), Massimo Cervelli e Marco Vichi, ideatori del canale Youtube “Nuvole di Calcio”. L’evento è organizzato con la collaborazione del Q2-Comune di Firenze e in questa occasione il Governatore della Toscana Eugenio Giani consegnerà il “per lo Sport” (alla memoria) alla famiglia. Con 208 reti su 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe)è il miglior marcatore della storia della Fiorentina e fino all’avvento di Batistuta era anche il miglior goleador viola in Serie A.