Gqitalia.it - Gatti, il nuovo videoclip dei Santi Francesi con Matilda De Angelis, è «schifosamente romantico»

Leggi su Gqitalia.it

«Girato tutto tra le mura di casa in un pomeriggio d'autunno», ildi, secondo singolo tratto dall'EP Potrebbe Non Avere Peso, uscito l'8 novembre, vede in scena ancheDeed è «realizzato come qualcosa di volutamente amatoriale, semplice e soprattutto intimo», spiegano i. In effetti, arriva con autenticità, in sintonia con lo spirito del progetto in sei brani caratterizzato dall'immediatezza, da una loro urgenza espressiva, rispondendo a una doppia esigenza: quella che fosse loro, li rispecchiasse «al 100%», e che al contempo desse «un'immagine a un brano estremamente importante».Non solo, accanto all'approccio intimo e minimale, c'è anche un pizzico di audacia, quella di «tradurre in immagine tutte le frasi del testo» tra «scene molto ironiche e altre che aggiungono un po' di inquietudine all'ironia, rendendo l'atmosfera quasi grottesca».