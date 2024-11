Gaeta.it - Endless Love, svelato l’omicida di Ozan: le anticipazioni

continua a catturare l'attenzione di milioni di spettatori grazie al suo irresistibile mix di dramma e suspense.Le ultime rivelazioni hanno suscitato un clamore incredibile tra i fan. La serie turca, che ha conquistato il pubblico europeo, ha recentementeun dettaglio cruciale: l'identità deldi, un nodo centrale che ha intrecciato la trama per lungo tempo. Questa scoperta rappresenta uno dei colpi di scena più attesi e commentati, aumentando ulteriormente l'attesa per i prossimi sviluppi della serie.Un approccio unico alla distribuzione internazionaleLa produzione diha adottato un approccio peculiare per la sua distribuzione internazionale, in particolare in Italia. Mentre in Turchia il dramma è stato trasmesso in 74 episodi, ciascuno della durata di 120-150 minuti, in Italia gli episodi sono stati ridotti a segmenti di 25-45 minuti.