Ilfattoquotidiano.it - Emilia Romagna, creare ambulatori veterinari sociali: una questione di grande rilevanza pubblica

Istituire, inper l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie sia agli animali di affezione posseduti dalle persone in carico ai servizi, sia agli animali di affezione impiegati negli interventi assistiti, come i cani guida per i non vedenti e gli animali di affezione impegnati in pet therapy.È questo l’obiettivo al centro della proposta di legge che ho depositato in Assemblea legislativa dell’, riprendendo quanto fatto dalla Regione Piemonte. Se sarò rieletta alle imminenti elezioni regionali, la ripresenterò impegnandomi a farla approvare.La proposta di legge prevede l’accesso agliper gli animali posseduti da cittadini segnalati dai ServiziTerritoriali o in acclarate difficoltà economiche.