Lanazione.it - E Piantedosi annuncia 130 agenti per la città

Leggi su Lanazione.it

"In un mese sono 5.600 le persone controllate, 19 i soggetti arrestati e 69 quelli denunciati, grazie all’intensificazione dei servizi nelle zone più a rischio delledi Bologna e Firenze. Potenzieremo queste misure con l’arrivo, entro inizio anno, di 180 operatori di Polizia e Carabinieri a Bologna e 130 a Firenze". L’annuncio è arrivato ieri via X (ex Twitter) dal ministro dell’Interno, Matteo, ed è stato accolto con favore da Fratelli d’Italia. Si tratta "dell’ennesima risposta concreta del governo Meloni a quella che è diventata una vera emergenza di criminalità e di degrado per la nostra", sottolineano il coordinatore cittadino Jacopo Cellai e i consiglieri del gruppo in Consiglio comunale Angela Sirello, Matteo Chelli, Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo. Per poi lanciare una frecciatina a Funaro: "ora ci auguriamo che la sindaca smetta di fare solo polemiche da campagna elettorale e voglia finalmente collaborare attraverso un adeguato impiego deglidi polizia municipale, per estendere il massimo possibile il controllo del territorio, a cominciare dal pattugliamento a piedi".