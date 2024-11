Lanazione.it - DegustaPisa premia il top del territorio

Una serata dedicata alle eccellenze pisane tutte da gustare ere con un ospite di fama internazionale. Torna la seconda edizione di, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa per raccontare ilgrazie alle sue eccellenze enogastronomiche. Venerdì 22 novembre, la sede della Camera di Commercio in piazza Vittorio Emanuele sarà teatro dalle 17 alle 20 dellazione di 10 aziende pisane che, tra liquori, vino, formaggi, salumi, dolci, cioccolato, tartufo, birra e tanti altri deliziosi prodotti, faranno capire ai presenti come l’impegno culinario possa essere un’occasione di promozione di tutta la provincia. Un evento, aperto a tutti, dove sarà possibile degustare le specialità delle impresete e assistere a talking. Ospite della serata - peraltro, il giorno del suo compleanno - lo chef stellato Gianfranco Vissani, gastronomo e scrittore e protagonista di numerosi programmi tv.