Colpaccio Inter Marotta fa felice Inzaghi | è tutto fatto

Colpo di mercato in casaha calato l’asso eadesso può gioire. Eccoquello che c’è da sapere.L’è riuscita a mettere a segno un affare a cui la società cone Ausilio ha lavorato in queste ultime settimane: ecco le ultime in vista del mercato invernale che si aprirà ufficialmente a gennaio.fa: è(LaPresse) – Tvplay.itL’sta attualmente osservando diversi giocatori su più fronti: sopratin estate molto probabilmente il club proverà a portare in rosa un nuovo difensore centrale e sicuramente lavorerà per il reparto offensivo. Nel frattempo però si sta portando avanti con i rinnovi: quest’oggi è stata la volta di Yann Bisseck., il rinnovo di Bisseck è ufficiale: anche lui firma fino al 2029Come si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro: “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029“.