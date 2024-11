Ilrestodelcarlino.it - Casa della Comunità, attivati i nuovi servizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La‘Alta Valle del Bidente’ di via Porzia Nefetti 43 a Santa Sofia ospita da alcuni giorni. Infatti, agli ambulatori dei medici di medicina generale e a quellocronicità attivi dal 2023, ora si aggiungono lo Sportello unico Asp, l’operatore di prossimità e gli uffici degli assistenti sociali dell’area minori, adulti, disabili e anziani. "Portiamo oggi a compimento il progettodi– dichiara l’assessora alle politiche sociali Isabel Guidi –, ottemperando così a quanto indicato dalla Regione sul modello delle Case di, che prevede la presenza sia disanitari che sociali in una stessa sede. Collocarli tutti in un singolo edificio ci permette di venire incontro alle necessità degli utenti, che hanno un unico polo di riferimento, e soprattutto di migliorare la qualità deiofferti promuovendo un approccio integrato e multidimensionale.