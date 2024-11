Nerdpool.it - Black Friday in Japan: sconti fino all’80% sui prodotti anime su Fan Factory

Fan, lo store online di PLAION PICTURES, ha lanciato una nuova promozione dedicata al mondo degli. Grazie ain, da oggialle ore 18:00 di lunedì 2 dicembre 2024, sarà possibile acquistare una vasta selezione di DVD e Blu-Ray conincredibili.Un catalogo ricco di titoli imperdibiliL’offerta include centinaia ditratti dai franchise più iconici e amati:Dragon BallOne PieceLupin IIILamùMimì e la nazionale di pallavoloMa non è tutto: la promozione comprende anche i grandi classici che hanno segnato la storia dell’animazione giapponese, come Mazinga Z, Capitan Harlock e i film di Doraemon, tra cui:Doraemon il Film: Nobita e gli Eroi dello SpazioDoraemon il Film: Nobita e la Nascita del GiapponeDoraemon il Film: Le Avventure di Nobita e dei Cinque EsploratoriI capolavori dello Studio Ghibli e tanto altroLa promozione include per la prima volta su Fanalcuni capolavori dello Studio Ghibli, come:Pom PokoQuando c’era MarnieI Sospiri del Mio CuoreNon mancano anche gioielli come The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda e le Limited Edition di Tatsunoko Production, tra cui:KARASTime Bokan – Le Macchine del tempoKyashan Il MitoHurrican Polymar Holy BloodTechno Ninja GatchamanLe gemme diOltre ai titoli storici, l’offerta si estende alle migliori produzioni di, con titoli come:BellePompo, la cinefilaGoodbye, Donglees!Violet EvergardenUn’occasione da non perdereSe siete appassionati di, questa è l’occasione perfetta per arricchire la vostra collezione con i migliori titoli a prezzi imbattibili.