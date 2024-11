Atp Finals 2024 | Ruud batte un ottimo Rublev sarà sfida a Sinner in semifinale

Leggi su Sportface.it

CasperAndreye stacca il pass per le semifinali delle ATPdi Torino, dove affronterà Jannik. Match solidissimo per il norvegese contro unrusso, sempre in partita fino all’ultimo ma autore di qualche errore di troppo nel terzo set: termina 6-4 5-7 6-2. Abastava vincere un solo set o sette game per guadagnare il passaggio del turno, ma con questa vittoria si presenta in ottima forma contro l’azzurro nellache si giocherà domani sera.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYCRONACA –avvio di, che inizia la partita con grande convinzione, insidiando poial primo turno in servizio del norvegese, chiuso a 30.