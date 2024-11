Lapresse.it - Atp Finals 2024, programma semifinali: ecco quando gioca Sinner

Alle Atpdi Torino Janniknon conosce ancora l’avversario delle, ma oggi si sa giàil campione azzurro numero uno del mondo scenderà in campo.Ildi sabatoCome successo in tutti i suoi precedenti di questa edizione, ildi domani sabato 16 novembre colloca la partita dinella sessione serale con inizio non prima delle 20.25. L’azzurro attende uno tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev, protagonisti del match di stasera del gruppo Newcombe , con il primo ampiamente favorito avendo già alle spalle una vittoria. Domani, la prima semifinale sarà invece non prima delle 14.30 tra il tedesco Alexander Zverev, che oggi ha sconfitto ed eliminato lo spagnolo Carlos Alcaraz, e lo statunitense Taylor Fritz.