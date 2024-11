Abodi sul doping | L’asimmetria delle decisioni non favorisce la credibilità

Leggi su Sportface.it

“Le asimmetrienon vanno nella direzione della“. Queste le parole del Ministro dello Sport, Andrea, a margine del convegno della Fondazione Iniziativa Europa in corso a Stresa, interpellato sulla vicendache ha coinvolto Jannik Sinner. Il Ministro ha poi aggiunto: “C’è un procedimento che va rispettato, non ho capito la mancanza di sintonia tra l’organismo che si è già espresso e il Tas che è l’ultima istanza. Questo è un tema delicatissimo sul quale dobbiamo stare tutti dalla stessa parte, come quello del, credo abbia bisogno di chiarezza di protocolli e di essere compreso e apprezzato. Mi auguro che così possa essere alla fine di questo percorso. La prima cosa che gli organismi devono manifestare è la chiarezza del procedimento, la trasparenza, la intelligibilità e la coerenzaprese“.