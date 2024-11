Webuild cresce da inizio anno ordini per 83 miliardi

Quotidiano.net - Webuild cresce, da inizio anno ordini per 8,3 miliardi

daha raggiunto un totale diacquisiti di 8,3. Oltre il 90% dei nuoviproviene da mercati esteri tra cui l'Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e altri paesi dell'Europa. In Italia, gliacquisiti ammontano a 0,5. Il consiglio di amministrazione diha esaminato i dati relativi all'andamento del business da2024 e si "in grado di cogliere le opportunità del mercato", spiega una nota. Il gruppo ha già interamente acquisito il totale degliprevisti nell'intero piano 2023-2025. La pipeline commerciale di breve termine del gruppo ammonta a 118,5e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per 21,8. L'evoluzione dell'attività commerciale e del business, nonché l'ammontare e la qualità del portafoglio, consentono di confermare la guidance finanziaria per il 2024, ricavi superiori a 11ed un margine operativo lordo (Ebitda) maggiore di 900 milioni.