Tre denunciati ad Ancona per imbrattamento notturno: si intensificano le indagini della Polizia Locale

Le recenti scopertedihanno portato all'identificazione di tre individui coinvolti in atti di vandalismo. Grazie alle telecamere di sorveglianza installate nel centro città, le autorità sono riuscite a documentare le azioni di un gruppo di giovani che, nel cuorenotte, ha imbrattato le colonne di via Marconi con graffiti illegali. Questo intervento segna un passo significativo nel contrasto ai fenomeni di degrado urbano, in risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini.Lee l'operazioneGli agentihanno attivato un'articolata operazione di ricerca per identificare i responsabili. Le telecamere hanno registrato l'azione che si è consumata tra le 2 e le 4 del mattino, un lasso di tempo strategico per attività di questo tipo.