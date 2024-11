Torino Saul Coco | Avevo altre offerte ma venire qui è stata la scelta giusta

Leggi su Sportface.it

“In estateanche, ma volevo godermi il calcio di alto livello e l’ho trovato al Toro: ogni giorno riaffermo la decisione che ho preso, èla“. Ha parlato così il difensore del, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere l’Italia e il club granata. Il difensore ha poi aggiunto nell’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca: “L’inizio non poteva essere migliore, eravamo primi in classifica ed era da 40 anni che la squadra non collezionava questi risultati, e adesso è difficile da spiegare cosa stia capitando: solo con la Juve èuna sconfitta per 2-0, incasi sono stati risultati di misura e sfide decise da errori individuali“. Chiusura sul tennis, concentro nevralgico mondiale in questi giorni con le Atp Finals: “Sono stato a vedere la partita tra Fritz e Medvedev, e ho regalato una maglia del Toro all’americano.