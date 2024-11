Teppisti in azione Ennesimo lancio di sassi contro autobus sconcerto in città

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo l’episodio dello stalker travestito da fantasma che lo fala casa della sua ex, questa volta torna l’incubo deiin. Questi ultimi si sarebbero resi protagonisti di un episodio alquanto sconcertante e che fa davvero rabbia. Ieri sera, intorno alle 21, infatti, nelladi Brindisi, si è registrato l’diundella Stp. Sgomento ancora più grande inperché il fatto è andato in scena nel centralissima Viale Aldo Moro e solo per caso non si registrano feriti. l’, infatti, era in transito e all’interno c’era l’autista e i passeggeri. Tutti, per fortuna, rimasti incolumi, ma anche per puro caso.in, indaga la poliziaSul posto è intervenuta la Polizia per le indagini del caso e per risalire agli autori del gesto.