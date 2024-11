Digital-news.it - Tennis ATP Finals Torino 2024 ?Sinner - Medvedev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Già certo della qualificazione alle semifinali,sfida: all'azzurro basterà vincere un set per chiudere il gruppo Nastase al primo posto. Il n. 1 al mondo scenderà in campo alle 20.30 contro il n. 4 della classifica mondialeUltimo match del round robin per Jannik. Già certo della qualificazione alle semifinali, l'azzurro affronterà Daniilsi presenta alla sfida già certo della qualificazione alle semifinali grazie al set vinto da De Minaur con Fritz. All'azzurro basterà vincere un set stasera per essere sicuro del primo posto nel gruppo NastaseDue vittorie su due perche ha vinto sei delle ultime sette partite disputate alle Atp. In mezzo solo il ko con Djokovic nella finale dello scorso annoha una striscia aperta di otto vittorie consecutive che diventano undici considerando anche il Six Kings Slam (non considerato nelle statistiche Atp in quanto esibizione).