Agenzia dogane e monopoli Alesse a Cagliari per i risultati della Direzione Sardegna

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari si prepara a un nuovo capitolo di trasparenza e impegno, con il Direttore Roberto Alesse in visita presso la Sardegna. In questa occasione, l’attenzione si concentra sui risultati e sulle strategie future della Direzione territoriale, cruciali per garantire un servizio efficiente e affidabile. Scopri come queste attività plasmeranno il futuro della regione e rafforzeranno il ruolo chiave dell’Agenzia nel territorio.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), Roberto Alesse, è in missione a Cagliari in occasione della presentazione delle attività della Direzione territoriale Sardegna del triennio 2022-2024.  All'Aeroporto Elmas ‘Mario Mameli', Alesse ha incontrato il personale della Sezione Operativa Territoriale (SOT). Successivamente, presso la sala conferenze del Business Center dell'Aeroporto, il Direttore dell'Agenzia è intervenuto alla presentazione, da parte del Direttore Territoriale Gianluigi D'Urso, dei risultati conseguiti dagli uffici ADM nell'Isola.  La Direzione territoriale Sardegna ha raggiunto, infatti, nel 2025, il traguardo dei tre anni dalla sua attivazione e si appresta a intraprendere, nei prossimi mesi, una riorganizzazione operativa delle proprie strutture locali e territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agenzia dogane e monopoli, Alesse a Cagliari per i risultati della Direzione Sardegna

