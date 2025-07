Assolavoro | Lavoratori stranieri rappresentano il 32% occupati nella somministrazione

Nel cuore del mercato del lavoro italiano, i lavoratori stranieri rappresentano ormai il 32% degli occupati nel settore della somministrazione, con circa 163mila persone impiegate. Assolavoro sottolinea l’impegno verso l’inclusione e la valorizzazione di queste risorse vitali, che attraverso le agenzie trovano collocazione in vari settori economici. Un esempio di come l’Italia stia aprendo le sue porte a un futuro più inclusivo e dinamico, dove…

(Adnkronos)