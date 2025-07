Atalanta Retegui cessione da 68 milioni e a Bergamo non è la prima plusvalenza d’oro Un altro capolavoro di mercato | ecco come fa il club a scoprire talenti valorizzarli e venderli a cifre folli

L’Atalanta ha ancora una volta dimostrato di essere un’eccellenza nel calcio mercato, valorizzando e vendendo talenti a cifre da sogno. La recente cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita, valutata oltre 68 milioni di euro, testimonia come il club bergamasco continui a scrivere pagine di successo grazie a un sistema che scopre, forma e rivende talenti con maestria. Un vero esempio di strategia vincente nel calcio moderno.

Retegui e la fabbrica dell’Atalanta nel rivendere ad un prezzo abbastanza alto. Un grandissimo colpo di classe Una fabbrica di talenti che è anche una miniera d’oro. Il “modello Atalanta” si appresta a scrivere un altro, incredibile capitolo della sua storia di successo, con la più che probabile cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Retegui, cessione da 68 milioni e a Bergamo non è la prima plusvalenza d’oro. Un altro capolavoro di mercato: ecco come fa il club a scoprire talenti, valorizzarli e venderli a cifre folli

In questa notizia si parla di: atalanta - retegui - cessione - milioni

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

Dopo due sole stagioni in Serie A Mateo #Retegui lascia il nostro campionato, è fatta per la cessione dell'attaccante dell'Atalanta alla squadra araba dell'Al Qadsiah per 70 milioni di euro, 20 milioni invece sarà lo stipendio annuo del capocannoniere del camp Vai su Facebook

Sempre più vicino l’accordo fra l’Atalanta e l’Al-Qadsiah per la cessione di Mateo Retegui. Le parti potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 65 milioni di euro, bonus compresi. Che affare per la Dea, che aveva comprato l’attaccante italo-argentino appena un Vai su X

Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni; Retegui va all'Al Qadsiah per 67 milioni: ennesima cessione da record per l'Atalanta; Retegui va in Arabia Saudita, all'Atalanta 65 milioni: guadagnerà uno stipendio impressionante.

Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni - Qadsiah, determinante per l’accelerazione dell’intesa: i due club sono ai dettagli ... Riporta gazzetta.it

Calcio: Atalanta; Retegui in chiusura con l'Al-Qadsiah - Qadsiah di un quadriennale a 20 milioni a stagione e lascerà certamente l'Atalanta. Scrive msn.com