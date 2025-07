Andy Diaz torna in gara a Montecarlo | cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo

Andy Diaz torna in gara a Montecarlo, portando con sé un'energia contagiosa e grandi aspettative. La Diamond League si accende con un cast stellare, tra Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo, mentre tre azzurri si preparano a brillare allo stadio Louis II. Dopo Eugene, l’Europa si anima per il rush finale della stagione, e l’Italia guarda con speranza e orgoglio alle imprese dei suoi atleti in questa tappa cruciale. Grande attesa sul fronte italiano...

Saranno tre gli azzurri impegnati domani, venerdì 11 luglio, nel Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato di Monaco in occasione della decima tappa stagionale della Diamond League 2025. Archiviata la parentesi oltreoceano di Eugene, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica torna dunque in Europa per il rush finale della regular season in vista delle Finali di Zurigo (27-28 agosto). Grande attesa sul fronte italiano per il ritorno in gara di Andy Diaz, che aveva dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti di Diamond League e soprattutto agli Europei a squadre di Madrid per una sindrome retto-adduttoria dopo il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andy Diaz torna in gara a Montecarlo: cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo

In questa notizia si parla di: league - diamond - andy - diaz

Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber - A Doha, in Qatar, la terza tappa della Diamond League ha brillato per emozioni e prestazioni straordinarie.

Andy Diaz torna in gara a Montecarlo: cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo; Diaz, Carmassi, Folorunso: è Montecarlo; Diamond League Monaco 2025: programma Herculis, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming · Atletica.

Diamond League, Doha: Andy Diaz 3° nel salto triplo con 17.80 - Podio alla prima gara da italiano (ma non ancora da azzurro, in attesa del via libera della World Athletics) per Andy Diaz. Riporta sport.sky.it

Straordinario Andy Diaz in Diamond League: si impone nel triplo ... - Andy Diaz ha trionfato nel salto triplo nella tappa cinese della Diamond League confermandosi campione a livelli assoluti. Lo riporta fanpage.it