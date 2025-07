Niente più carta d’identità per imbarcarsi in aereo ecco cosa cambia per i voli in Italia e nell’area Schengen L’Enac | Oggi si perde troppo tempo

In un mondo in continuo movimento, semplificare i viaggi è una priorità. L’ENAC annuncia una rivoluzione: niente più carta d’identità o passaporto per imbarcarsi sui voli nazionali e Schengen. Basta la carta d’imbarco, un passo che promette di ridurre i tempi e rendere gli spostamenti più fluidi. Ma quali sono i dettagli e le eventuali eccezioni? Scopriamo insieme tutte le novità che cambieranno il modo di volare in Italia e nell’area Schengen.

La carta d’imbarco sarà sufficiente a salire sugli aerei diretti verso il territorio nazionale o l’area Schengen. È questa la grande novità che emerge dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma. Niente più passaporto o CIE alla mano, dunque, anche se, spiega Di Palma, sarà comunque necessario averli dietro, per la possibilità di controlli a campione e per chi intende effettuare il check-in allo scalo. Altro caso è quello di chi si imbarca per l’estero e avrà bisogno del documento per il volo di rientro, perché al momento non tutti i paesi dell’area Schengen condividono con l’Italia questa impostazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente più carta d’identità per imbarcarsi in aereo, ecco cosa cambia per i voli in Italia e nell’area Schengen. L’Enac: “Oggi si perde troppo tempo”

