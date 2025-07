Ue respinta mozione di censura contro Commissione von der Leyen

Il Parlamento Europeo respinge la mozione di censura contro la Commissione von der Leyen, segnando un chiaro segnale di fiducia nelle sue strategie e leadership. Con 175 voti favorevoli e 360 contrari, i legislatori hanno scelto di sostenere il lavoro della Commissione, nonostante le divergenze. Una decisione che rafforza il ruolo di von der Leyen nel panorama europeo, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e di leadership stabile.

(Adnkronos) – La mozione di censura contro la Commissione von der Leyen presentata dall'eurodeputato dell'Aur Gheorghe Piperea è stata respinta dalla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, con 175 voti favorevoli, 360 contrari e 18 astenuti, su 553 votanti. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

