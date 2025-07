Ambasciata russa ' a Roma brama di dominio e ingordigia'

potere e dominio. La vera strategia, denunciata dall’ambasciata russa, mira a perpetuare il conflitto per alimentare interessi politici e economici, piuttosto che cercare una pace duratura. In un contesto così complesso, è fondamentale ricordare che dietro le dichiarazioni ufficiali si celano spesso motivazioni ben diverse da quelle apparentemente dichiarate, lasciando spazio a dubbi e sospetti su chi davvero trae vantaggio dalla crisi in Ucraina.

Dietro alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina apertasi oggi a Roma si nasconde una "logica cinica e menzognera che viene portata avanti dagli attuali leader dei Paesi occidentali, Italia compresa". Lo afferma l' ambasciata russa in Italia in un commento sul suo canale Telegram. "Anziché fermare la guerra e risolvere le sue cause profonde, è sulle sue conseguenze che essi pongono l'enfasi, mostrando così al mondo intero la loro brama di dominio, la loro avidità e l'ingordigia, per le quali sono disposti a distorcere completamente qualunque realtà di fatto", si aggiunge nella nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambasciata russa, 'a Roma brama di dominio e ingordigia'

In questa notizia si parla di: ambasciata - russa - roma - brama

Ambasciata russa, 'a Roma brama di dominio e ingordigia'; Ambasciata russa, 'a Roma brama di dominio e ingordigia'.

Ambasciata russa, 'a Roma brama di dominio e ingordigia' - Dietro alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina apertasi oggi a Roma si nasconde una "logica cinica e menzognera che viene portata avanti dagli attuali leader dei Paesi occidentali, Italia compresa ... Si legge su ansa.it

Roma, ambasciata russa: seggi aperti per le elezioni presidenziali ... - Seggi aperti questa mattina per i cittadini russi nella sede romana dell'ambasciata in Italia, nell'ultimo giorno di voto per le presidenziali. Lo riporta roma.corriere.it