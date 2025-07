Assolavoro | Agenzie per il lavoro partner strategici per istituti scolastici per percorsi orientamento

Le agenzie per il lavoro si confermano partner strategici essenziali per gli istituti scolastici, offrendo supporto nella creazione di percorsi di orientamento innovativi e basati su dati concreti. Grazie alla loro expertise, contribuiscono anche alla formazione dei docenti tutor, preparando le giovani generazioni a un mondo del lavoro in continua evoluzione. Un connubio virtuoso che potrà trasformare l’educazione e il futuro professionale degli studenti, garantendo un dialogo sempre più stretto tra scuola e mercato.

(Adnkronos) – Le agenzie per il lavoro sono partner strategici per gli istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento basati su dati, risorse e testimonianze. Le agenzie possono rappresentare anche un valido supporto nella formazione dei 'docenti tutor', mettendo a disposizione competenze tecniche per interpretare correttamente le dinamiche del mercato del lavoro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

