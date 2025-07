Firenze | vietato a risciò e caddy il centro storico Solo poche navette e percorsi obbligati

Firenze introduce nuove regole per tutelare il suo straordinario centro storico, patrimonio UNESCO. Risciò, caddy e mezzi atipici sono ora vietati, mentre al massimo 24 navette elettriche autorizzate trasporteranno fino a otto passeggeri su percorsi prestabiliti. Questa riforma, voluta dall’assessore al turismo Jacopo Vicini e alla mobilità Andrea Giorgio, mira a garantire un equilibrio tra turismo e conservazione. La città si prepara a vivere un’esperienza più sostenibile e rispettosa del suo patrimonio.

Portata in giunta dall'assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini e dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, la delibera prevede una nuova regolamentazione che vieta caddy, risciò e altri mezzi atipici in tutta l'area Unesco, prevedendo al massimo 24 navette turistiche elettriche che possano trasportare al massimo otto passeggeri e che possano circolare solo su due percorsi prestabiliti

