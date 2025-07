Assolavoro | 485mila persone lavorano tramite agenzia occasioni doppie di reimpiego

Nel 2024, circa 485 mila italiani trovano occupazione attraverso agenzie di lavoro, un calo rispetto all'anno precedente, ma con segnali incoraggianti nel segmento a tempo indeterminato che cresce del 4,9%. Questo trend riflette una trasformazione nel panorama lavorativo, tra flessibilità e stabilità , aprendo nuove opportunità e sfide per il mercato del lavoro italiano. Ma cosa significa tutto questo per i lavoratori e le imprese?

(Adnkronos) – Nel corso del 2024 il numero medio mensile di persone che lavora tramite agenzia è pari a 485mila, contro i 499mila del 2023, con un calo tendenziale annuo del 2,8%, dovuto principalmente alla diminuzione degli occupati a tempo determinato (-5,8%). Gli occupati a tempo indeterminato sono cresciuti invece del 4,9%.

