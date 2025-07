Un hamburger troppo cotto bacon per nulla croccante un pelo | Franchino Er Criminale recensisce il locale di CiccioGamer89 Lui risponde e minaccia querela

Preparati a scoprire come un semplice panino possa trasformarsi in un caso virale: tra hamburger bruciati, bacon insipidi e minacce di querela, Franchino Er Criminale non ha paura di dire quello che pensa. Alessandro Bologna, il re delle recensioni street food, si confronta con il nuovo tempio del burger made in web, aprendo un sipario su un episodio che promette di far discutere. Ma come finirà questa battaglia tra gusto e polemica? Resta con noi.

Usa il sarcasmo Franchino Er Criminale per dire la sua sull’hamburgheria I Burger di CiccioGamer89 che, come si capisce dal nome, è stata lanciata da un altro volto notissimo del web. Andiamo con ordine, chi è Franchino Er Criminale? Per chi non lo sa già, il vero nome è Alessandro Bologna ed è uno youtuber che gira l’Italia facendo recensioni di cibo, per così dire, ‘street’, dalle focacce alle gastronomie. I suoi ‘video recensione’ sono molto seguiti e possono anche fare la fortuna o la sfortuna – almeno nell’immediato periodo dopo la messa online – di piccole botteghe e grandi catene. Cosa ha detto su “I Burger di CiccioGamer89”? In un video e usando la carta di ironia mista a sarcasmo, ha aperto una busta di panini ordinati con servizio delivery e ha cominciato assaggiandone uno chiamato “bacon bacon”: prima fa un riferimento al fatto che un’altra nota blogger romana, Giuliacrossbow, abbia trovato il “bacon non così croccante” e poi dà conto di come Cicciogamer89 le abbia risposto dicendo che “deve essere così”, “il bacon croccante ve lo andate a mangiare in un’altra hambugheria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un hamburger troppo cotto, bacon per nulla croccante, un pelo”: Franchino Er Criminale recensisce il locale di CiccioGamer89. Lui risponde e minaccia querela

In questa notizia si parla di: franchino - criminale - cicciogamer89 - hamburger

Franchino Er Criminale boccia i panini di CiccioGamer89 e lui lo denuncia: "Affermazioni infondate" - Una controversia tra due volti notissimi del web, Franchino Er Criminale e Cicciogamer89, accende i riflettori sui confini tra critica e diffamazione.

Franchino Er Criminale boccia i panini di CiccioGamer89 e lui lo denuncia: Affermazioni infondate; “Un hamburger troppo cotto, bacon per nulla croccante, un pelo”: Franchino Er Criminale…; Youtuber in guerra a colpi di panozzi.