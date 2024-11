Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 14 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

su Rai 3:, 14è il programma condotto dain onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito lee glidella puntata di stasera, 14Tanti glidi, tra cui Fabrizio Bentivoglio, attualmente al cinema nei panni di Luigi Pirandello nel film “Eterno Visionario”, l’attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo “Perdere tempo mi viene facile”, il Premio Strega Sandro Veronesi, con la sua ultima opera letteraria intitolata “Settembre nero” e Irene Grandi per presentare il nuovo “Fiera di me tour”.