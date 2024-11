Lanazione.it - Spezia, minaccia di accoltellare il fratello. Condannato a sette anni

La, 14 novembre 2024 – Un diverbio tra fratelli su chi fosse il preferito della madre; un fendente alla gola con un coccio di bottiglia che per pochi centimetri non ha centrato la carotide. Sequenze tragiche di un alterco famigliare che ha rischiato di finire nel dramma, quello avvenuto lo scorso gennaio all’Umbertino, che nei giorni scorsi ha avuto il suo epilogo giudiziario con la sentenza del gup Marinella Acerbi, che hal’uomo, un 44enne della Repubblica Dominicana, adi reclusione per tentato omicidio. I fatti erano avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, all’esterno di un locale di via Firenze dove si trovavano entrambi i fratelli. I due fratelli avevano cominciato a litigare per strada animatamente. Tuttavia, in poco tempo la lite verbale si è trasformata in una sanguinosa aggressione: il maggiore dei due, un 44enne, dopo aver rotto contro il muro una bottiglia di vetro, non ha esitato a scagliarsi contro ilminore, colpendolo alla gola, nei pressi della carotide.