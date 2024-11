Agi.it - Sinner - Medvedev, la sfida che vale la semifinale Atp Finals

AGI - Oggi giornata decisiva per il gruppo Ilie Nastase alle Nitto ATPdi Torino: dalle sfide tra Taylor Fritz e Alex de Minaur e Jannike Daniilusciranno i primi due semifinalisti del singolare. L'azzurro, n.1 al mondo, è il favorito e cercherà di chiudere una fase a gironi perfetta opposto al russo, dopo che Taylor Fritz e Alex de Minaur si saranno affrontati nel turno diurno delle 14. Tutti e quattro hanno ancora la possibilità di qualificarsi per i turni a eliminazione diretta congrande favorito essendo l'unico dei quattro a cui basta vincere un set per qualificarsi. Tra l'azzurro eè unache si rinnova per la 15esima volta (non ha affrontato nessuna altro tennista un numero così alto di volte). Lo scontro di questa sera alle 20.