Serie A il 23 novembre comincia il primo tour americano | organizzato un watch party a New York

Leggi su Sportface.it

Comincerà sabato 23ildella LegaA, che in collaborazione con Classic Football ha siglato un accordo triennale volto ad allargare il mercato in Nord America. Nei prossimi mesi verranno infatti messe in vendita le maglie attuali ma anche quelle storiche dei club italiani per un totale di 17mila articoli. Le magliette da calcio sono infatti diventate un oggetto di culto per gli statunitensi, che dai prossimi giorni potranno acquistarle negli store della catena. Per l’occasione, a New– al 323 di Canal Street, a downtown Manhattan – verràuno speciale “”, in cui tutti – appassionati o curiosi – potranno guardare sugli schermi le partite Milan-Juventus e Parma-Atalanta.A, il 23ilun “” a NewSportFace.