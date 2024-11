Quotidiano.net - Selva di Cadore, hotel rifiuta clienti israeliani. “Responsabili di un genocidio”

di(Belluno), 14 novembre 2024 - "Buongiorno. Vi informiamo che gli, in quantodi, non sonoben accetti nella nostra struttura. Pertanto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione, sarete felici di farlo, e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita". E' il testo del messaggio, tradotto dalla lingua inglese, che il personale di un albergo didiin provincia di Belluno, ha inviato a un gruppo di turistiintenzionati a trascorrere alcuni giorni ai primi di novembre nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Il messaggio è stato scritto sul sito di prenotazione Booking.com e reso noto oggi, sul sito internet della comunità ebraica di Milano 'Bet Magazine Mosaico'. La struttura ricettiva in questione è l'Garni Ongaro, tre stelle, a 1.