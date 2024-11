Lapresse.it - Scuola, sciopero 15 novembre: studenti in piazza in tutta Italia

Glidivenerdì 15sono chiamati a scendere inal grido di “vogliamo potere”. Lonazionale è stato indetto dal sindacato Unione degli: “Cambiamo insieme questo modello die riprendiamo in mano il nostro futuro”, scrive su Instagram l’Uds. “Vogliamo poter cambiare le nostre scuole, dal basso, da dentro e fuori di esse. Vogliamo potere stare in delle scuole in cui l3 student3 siano: liber3 dalla subordinazione al mondo del lavoro, liber3 dalla cultura della guerra, liber3 da dinamiche autoritarie e performative, liber3 da costi insostenibili, liber3 dal non poter decidere delle proprie scuole, liber3 dal malessere psicologico e dal patriarcato”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Unione degli(@unione